زعيم المعارضة الفنزويلية يعلن انتهاء الحوار مع الحكومة

أكد المعارض الفنزويلي خوان جوايدو أن الحوار مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو برعاية النرويج، انتهى بسبب رفض وفد السلطة العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال جوايدو، في بيان نشره مساء الأحد، فريقه "مادورو تخلى عن المفاوضات بأعذار واهية: بعد أكثر من 40 يوماً رفض خلالها مواصلة الحوار نؤكد أن آلية الحوار في بربادوس انتهت".
وكانت المفاوضات، التي بدأت بين الحكومة والمعارضة في مايو برعاية النرويج في أوسلو، ثم في بربادوس، تعثرت في 7 أغسطس الماضي حين علّق الرئيس نيكولاس مادورو مشاركة ممثليه رداً على عقوبات أميركية جديدة بحق فنزويلا.
وأضاف البيان "الذين اغتصبوا السلطة عطلوا المخرج السلمي للأزمة رافضين التفاوض والاقتراح المنطقي الذي عرضه وفدنا لإنهاء النزاع".
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وأكد مادورو تأييد "أي حل ينهي معاناة الشعب الفنزويلي".
وأعيد انتخاب مادورو لولاية ثانية في 2018 بعد اقتراع قاطعته المعارضة، التي رفضت نتائجه كما قسم من الأسرة الدولية.
وكان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، أعلن نفسه في يناير الماضي رئيساً بالوكالة لفنزويلا، واعترفت به حوالي خمسين دولة بما فيها الولايات المتحدة.
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