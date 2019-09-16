كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح أطول برج في سريلانكا شابته مزاعم بالفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأثر الافتتاح الكبير لأطول برج في سريلانكا بجدل اليوم الاثنين عندما قال الرئيس "مايتريبالا سيريسينا" أن واحدة من الشركات الصينية المتعاقدة للعمل في المشروع اختفت بأموال حكومية قدرها 11 مليون دولار.

وادعى "سيريسينا" هذا في حفل إطلاق برج "لوتس" الذي تموله الصين، والبناء الذي يبلغ طوله 356.3 مترًا (1.169 قدمًا) في شكل برعم لوتس يضم مطعمًا دوارًا وقاعة مؤتمرات ومنطقة مراقبة.

ولم ترد السفارة الصينية في كولومبو على طلبات التعليق.

ومن المتوقع أن يصبح البرج، المطل على بحيرة "بيرا" في وسط كولومبو، نقطة جذب سياحية رئيسية.

وقال سيريسينا في عام 2012، تحت إدارة سلفه السابق "ماهيندا راجاباكسا"، قامت هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية (TRC) بإيداع ملياري روبية (11.09 مليون دولار) لدى شركة الفضاء الدولية لونج مارش للتجارة الدولية (ALIT)، وهي شركة صينية، وتم اختياره كأحد المقاولين الرئيسيين.

وفي عام 2016، وجدنا أن ALIT قد اختفت. ولقد بحثنا في هذا الأمر، وذهب السفير السريلانكي في بكين إلى عنوان ALIT شخصيًا بناءً على تعليمي بإيجاد أنه لا توجد شركة من هذا القبيل.

وأضاف: "هذا هو المال الذي كان يمكن أن ننفقه لتطوير هذا البلد، والتعليم، وأدوية المرضى".

وكان من بين الحضور "سيريسينا" في حفل الافتتاح المبعوث الصيني إلى "كولومبو تشنغ شويوان".

ولم يكن من الممكن على الفور الاتصال بـ ALIT عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

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وكان سيريسينا قد أوقف معظم مشاريع البنية التحتية المدعومة من الصين والتي بدأت في عهد "راجاباكسا" عندما وصل إلى السلطة في عام 2015 بسبب مزاعم بالفساد والمبالغة في الإجراءات الحكومية.

ولكن بعد مرور أكثر من عام، سمحت حكومة "سيريسينا" باستئناف المشروعات الصينية بعد قليل من التغييرات في بعضها.

وافق بنك اكسيم الصيني في عام 2012 على إقراض 80٪، من إجمالي الاستثمارات البالغة 104.3 مليون دولار في برج "لوتس"، مع قيام TRC بتغطية الباقي.

وقال سيريسينا أن الحكومة بدأت في سداد القروض المقدمة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لإكمال المشروع.

وأصبح الاستثمار الصيني مثيرًا للجدل في سريلانكا، التي تعاني من الديون الخارجية الباهظة الثمن والتي يتوقع أن ينخفض فيها النمو إلى أسوأ مستوياته منذ الانكماش في عام 2001.

كما تضررت السياحة، ثالث أكبر بلد مصدر للعملة الأجنبية وأسرع القطاعات نموًا في البلاد بشدة من قبل المتشددين في هجوم في أبريل.

ويأتي ادعاء "سيريسينا لوتس تاور" قبل الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت مصادر سياسية مقربة من "سيريسينا وراجاباكسا" أن المحادثات بين حزب سريلانكا لحرية يسار الوسط وحزب سريلانكا بودويانا بيرامونا (سريلانكا) من أجل التوصل إلى اتفاق ائتلاف قد انهارت.

