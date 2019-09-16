كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي: تبقى صيغة أستانا المنصة الوحيدة للتسوية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إنه على تركيا وروسيا وإيران تحمل قدر أكبر من المسؤولية لتحقيق السلام في سوريا.

ويجتمع أردوغان مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في أنقرة اليوم في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غرب سوريا بعد أن أدت هجمات للجيش السوري إلى التهديد بتفاقم الاضطرابات الاقليمية ونزوح موجة جديدة من المهاجرين صوب تركيا.

وأضاف أردوغان متحدثا قبل الاجتماع الثلاثي أنهم سيبحثون أحدث التطورات في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا إضافة إلى شرقي نهر الفرات في شمال شرق البلاد وقضية الهجرة.