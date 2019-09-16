كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني: الأزمة السورية يمكن حلها بالوسائل السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الأزمة السورية يمكن حلها بالوسائل السياسية وليس النهج العسكري.

وأضاف، خلال قمة الدول الضامنة لصيغة أسنانا (روسيا، تركيا، إيران)، اليوم الاثنين: "إيران تعرب عن أسفها لعدم التمكن من التنفيذ الكامل لاتفاقات إدلب"، مضيفا: "فقد ازداد عدد الأراضي، التي يسيطر عليها الإرهابيون".

وقال روحاني، وفقاً لـ "سبوتنيك": "الأزمة السورية وغيرها من الأزمات في المنطقة يجب أن يتم فقط بشكل سلمي".

وأوضح الرئيس الإيراني: "يجب حل الأزمة السورية والأزمات المماثلة الأخرى في المنطقة وفقا لشعبها وبشكل سلمي".

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