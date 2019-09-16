كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفرنسي يدعم الانتقال إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومًا، وهي أول رحلة من نوعها يقوم بها كبير الدبلوماسيين الفرنسيين إلى السودان منذ أكثر من عقد.

وتأتي زيارة لو دريان في وقت تنتقل فيه الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا إلى حكم مدني بعد عقود من الاستبداد.

وخلال زيارته القصيرة للخرطوم، سيجري لو دريان محادثات مع نظيره السوداني أسماء محمد عبد الله، حسبما ذكر مسؤولون.

كما سيجري لو دريان محادثات مع بعض أعضاء الحركة الاحتجاجية الذين قادوا الانتفاضة التي استمرت عدة أشهر والتي أدت أخيرًا إلى الإطاحة بالعمر الطويل البشير عمر البشير.

كما سيلتقي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك والجنرال عبد الفتاح البرهان، ورئيس المجلس الحاكم العسكري المدني المشترك الذي يشرف على انتقال السودان إلى الحكم المدني.

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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الوزير سيبدي دعم فرنسا لعملية الانتقال المستمرة في السودان و"لإرادة الشعب السوداني القوية في التغيير الديمقراطي والمزيد من الحرية والسلام والعدالة".

كما سيؤكد لو دريان مجددًا دعم فرنسا لمعالجة الأولويات الرئيسية للسودان مثل إعادة بناء الاقتصاد المتداعي في البلاد وإبرام اتفاقيات سلام مع الجماعات المتمردة في مناطق الصراع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ولو دريان هو أول وزير خارجية فرنسي يزور الخرطوم منذ أكثر من عقد.

وفي الشهر الماضي، أقسم السودان في مجلس سيادي مدني - عسكري مشترك للإشراف على فترة الانتقال التي استمرت 39 شهرًا في السودان.

وفي 8 سبتمبر، أدت أول حكومة سودانية برئاسة حمدوك اليمين الدستورية لإدارة الشؤون اليومية للبلاد.

