خلفيات استقالة مدير الضرائب

قدم عمر فرج، المدير العام للضرائب، استقالته قبل أسبوعين من منصبه، مبررا ذلك بأسباب عائلية.
ولكن “أخبار اليوم”، علمت أن مشاكل في الوزارة دفعت فرج للاستقالة، وأنه لم يعد مرتاحا لطريقة تدبير وزارة المالية في عهد محمد بنشعبون، ولهذا فضل التقاعد، علما أنه تم تمديد تقاعده لثلاث سنوات، بقرار ملكي، وكان يفترض ألا تنتهي مهامها إلا بعد حوالي سنة.
وتأتي استقالة فرج في وقت سعى إلى إدخال إصلاحات على منظومة الضرائب من خلال اعتماد الرقمنة، فضلا عن الإصلاحات المرتقبة بعد المناظرة الوطنية للجبايات. وينتظر الإعلان، قريبا، عن مسطرة الترشيح لهذا المنصب لتعويضه، خاصة بعدما تم قبول استقالته.
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