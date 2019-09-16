دوري أبطال أروبا.. حكيمي حاضر في التشكيل الأساسي لمواجهة برشلونة

سيكون النجم المغربي الشاب، أشرف حكيمي، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، مرشحا بقوة من أجل اللعب كأساسي، في مباراة الغد أمام برشلونة، في أولى مباريات دور مجموعات دوري أبطال أروبا، والتي ستجمع بينهما بملعب “سيغنال إدونا بارك”.

نجم ريال مدريد المعار للفريق الألماني، قدم أداء كبيرا في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري، وساهم في الانتصار الكبير على بايرن ليفركوزن، بأربعة أهداف دون رد، وبالتالي فإن المدرب السويسري لوسيان فافر، يتجه إلى الحفاظ على نفس التشكيلة، في مباراة الغد أمام برشلونة.

وحسب صحيفة ” درويستن” الألمانية، اليوم الإثنين، فإن حكيمي حاضر في التشكيلة الأساسية، ومن المرتقب أن يدخل الفريق الأصفر بالتشكيل الأساسي التالي:

رومان بوركي، في الحراسة، مانويل أكانجي، ماتس هوميلس، رافائيل غيريرو، وأشرف حكيمي، في الدفاع، أكسيل فيتسل، طوماس ديلاني، جادون سانشو، ماركو رويس،وتورغان هازار في الوسط، ثم باكو ألكاسير، في الهجوم.