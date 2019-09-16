بعد أن أسقط اسمه من اللائحة النهائية.. عموتة يتراجع ويوجه الدعوة لبانون لمواجهة الجزائر

وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين،اليوم الإثنين، الدعوة إلى بدر بانون، لاعب فريق الرجاء الرياضي، للمشاركة في التجمع الإعدادي الذي تخوضه النخبة الوطنية تحسبا للمباراة التي ستجمعها يوم السبت القادم بالمنتخب الجزائري.

استدعاء مدرب المحليين للاعب الرجاء، جاء بعد أن استبعده من لائحته النهائية، والتي كشف عنها نهاية الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، خاصة وأن الأمر يتعلق بعميد “الأسود المحلية” التي توجت بآخر نسخة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين في الدار البيضاء.

وطرحت مشاركة بدر بانون، مع فريقه الرجاء الرياضي، أمس الأحد، ضد مضيفه النصر الليبي، ضمن ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، الكثير من التساؤلات، خاصة بعد استبعاد اللاعب من لائحة المنتخب المحلي، وذلك بسبب عدم معاناته من الإصابة.

وتدخل هذه المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب “مصطفى تشاكر” بمدينة البليدة، برسم ذهاب الدور التصفوي المؤهل لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بأثيوبيا عام 2020.