اعتداءات الحوثيين على منشآت النفط السعودية.. الملك محمد السادس يندد ويستنكر

بعد الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت منشآت النفط السعودية، عبر الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، عن تنديده بما تعرضت له المملكة.

ووجه الملك محمد السادس اليوم الإثنين، برقية للملك سلمان ابن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، عبر فيها عن تنديده واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المقيت الذي استهدف منشآت نفطية بمحافظة بقيق بالمملكة العربية السعودية.

وتسببت الهجمات الأخيرة على المنشآت السعودية خسائر ثقيلة في الإنتاج النفطي للمملكة، حيث أوقفت الهجمات التي تبنتها جماعة الحوثي على بقيق وخريص نحو 5.7 ملايين برميل يوميا من إنتاج السعودية من النفط، وهو ما يمثل نصف الإنتاج السعودي و5 في المائة من إمدادات النفط في العالم، في حين لم يعط المسؤولون السعوديون جدولا زمنيا لعودة الإمدادات بشكل كامل، لكن الرياض تسارع الخطى لاحتواء التطورات.