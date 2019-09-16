رئيس الرجاء يوضح موقف معارضة الناصيري في رئاسة العصبة: “لا يمكن لرئيس نادي رئاسة العصبة”

أوضح جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، سبب اختياره عدم التصويت على سعيد الناصيري، رئيسا للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، لولاية ثانية، خلال الجمع العام الذي أقيم ظهر اليوم في الصخيرت، رفقة الكاتب العام للنادي أنيس محفوظ، على الرغم من أن رئيس الوداد لم يكن ينافس “سوى نفسه”.

وقال الزيات، في تصريح لوسائل الإعلام، بعد انتهاء أشغال الجمع العام، بأن تصويت الرجاء ضد الناصيري، كان انطلاقا من مبدأ أن ” رئيس العصبة لا يمكنه أن يكون رئيس نادي في الآن نفسه، بل يجب أن يكون شخصية بازرة، وتتميز بالحياد”.

وأضاف المتحدث ذاته: ” لقد قمنا بدراسة همت دول في مستوانا وأخرى في أروبا، خاصة في فرنسا، ألمانيا، وإسبانيا، وقد وجدنا بأنه لا وجود لرئيس عصبة يشغل في الآن ذاته منصب رئيس نادي”.

وأردف قائلا: ” لقد حدث الأمر في ألمانيا في وقت سابق، لكن الرئيس استقال من ناديه، من أجل التفرغ بشكل تام وتطوير الكرة، وهو الأمر الذي يجب أن نحدو حدوه من أجل تطوير الكرة الاحترافية المغربية، ومعالجة أبرز مشاكله”.

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وعلى الرغم من معارضته للرئيس الجديد، إلا أنه أكد تقبله للوضع: ” أنا ديموقراطي، لقد صوت 37 عضو على الرئيس الجديد، ولا يمكنني ألا أتقبل الأمر”.

وتم اليوم الإثنين، انتخاب سعيد الناصيري، رئيسا للعصبة، لولاية ثانية على التوالي، وذلك خلال أشغال الجمع العام، الذي أقيم ظهر اليوم، بقصر المؤتمرت بمدينة الصخيرات، بحضور ممثلين عن أندية النخبة.

وقد حصل الناصيري، الذي أثار الكثر من الجدل، بسبب البرمجة، في ولايته السابقة، على 37 صوتا، مع العلم أن لائحته كانت هي الوحيدة المنافسة في سباق الترشح لرئاسة العصبة الاحترافية، التي تم إحداثها من أجل السهر على تسيير منافسات بطولة النخبة.