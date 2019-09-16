سنودن ينوي العودة للولايات المتحدة شريطة "المحاكمة العادلة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، المسؤول عن تسريب آلاف الوثائق السرية، أهمها دلائل عن ممارسة الوكالة للتجسس على المواطنين الأميركيين وغيرهم، إدوارد سنودن، رغبته بالعودة إلى وطنه.

وقال سنودن، إنه قد يعود الى بلاده إذا كان سيحظى بمحاكمة عادلة.

وكشف سنودن، الذي يواجه عقوبة التجسس التي قد تعرضه للسجن لعقود، عن رغبته في العودة الإثنين في مقابلة مع "سي بي إس هذا الصباح".

وقال سنودن: "أرغب في العودة إلى الولايات المتحدة... هذا هو الهدف الأساسي".

وأضاف "لكنّ إذا كنت سأمضي بقية حياتي في السجن، الحد الأدنى الوحيد لطلباتي هو أن نتفق على أن أحظى على الأقل بمحاكمة عادلة".

وتابع: "وهذا هو الأمر الوحيد الذي رفضت الحكومة ضمانه".

Advertisements

والعام 2013، كشف سنودن عن وجود برنامج تجسس عالمي على الاتصالات الهاتفية والإنترنت ويعيش مذاك في المنفى.

وتتهمه الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة أسرار الدولة. وقد لجأ إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.

والثلاثاء، ستنشر دار "ميتروبوليتان بوكس" (ماكميلان) في الولايات المتحدة النسخة الأصلية التي كتبها سنودن بنفسه وتحمل عنوان "سجل دائم" (برماننت ريكورد).

وأكّد في المقابلة "لا أطالب بعفو. لا أطالب ببطاقة مرور ... ما أطالب به هو محاكمة عادلة".

لكنه تابع أن "الحكومة (الأميركية) تريد إجراء محاكمة مختلفة".

وأضاف "يريدون أن يستخدموا إجراءات خاصة، يريدون أن يكون بوسعهم إغلاق قاعة المحكمة، يريدون ألا يكون بوسع العامة الحضور أو معرفة ما يحدث".