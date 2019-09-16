صانع انجاز القيثارة الخضراء يودع الصفاقسي التونسي من الباب الضيق

يوفوفيتش، صنع انجاز الشرطة العراقي في الموسم العراقي بتتويجه بلقب الدوري العراقي الممتاز الغائب عن خزائن القيثارة الخضراء منذ خمس سنوات.

وذكر نادي الصفاقسي في بيان رسمي، أن " تعلم الهيئــة المديــرة للنـــادي الريـــاضي الصفـــاقسي أنه وقع فسخ العلاقة التعــاقدية التـــي تربط بين النـــادي الريـــاضي الصفـــاقسي والإطـار الفني لفريق أكابر كرة القدم بالتراضي".



واضاف النادي في بيانه، أن "الهيئة المديرة بالإعلام في ما يخص الإطار الفني الذي سيشرف على بقية التحضيرات في الإبـــان".

وقاد يوفوفيتش فريق الصفاقسي في اربع مباريات رسمية، إذ حقق لقب كأس تونس بعد تغلبه على النجم الساحلي بركلات الترجيح (5 - 4).

ويحتل الصفاقسي الان المركز الرابع في الدوري التونسي برصيد ثلاث نقاط بعد مرور جولتين.

