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صانع انجاز القيثارة الخضراء يودع الصفاقسي التونسي من الباب الضيق

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2019-09-16 | 18:38

صانع انجاز القيثارة الخضراء يودع الصفاقسي التونسي من الباب الضيق

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اعلن نادي الصفاقسي التونسي، فسخ عقد مدربه المونتنغري نيبوشيا يوفوفيتش، بعد مرور حولتين فقط على انطلاق الدوري التونسي " الرابطة التونسية المحترفة الأولى".
يوفوفيتش، صنع انجاز الشرطة العراقي في الموسم العراقي بتتويجه بلقب الدوري العراقي الممتاز الغائب عن خزائن القيثارة الخضراء منذ خمس سنوات.

وذكر نادي الصفاقسي في بيان رسمي، أن " تعلم الهيئــة المديــرة للنـــادي الريـــاضي الصفـــاقسي أنه وقع فسخ العلاقة التعــاقدية التـــي تربط بين النـــادي الريـــاضي الصفـــاقسي والإطـار الفني لفريق أكابر كرة القدم بالتراضي".


واضاف النادي في بيانه، أن "الهيئة المديرة بالإعلام في ما يخص الإطار الفني الذي سيشرف على بقية التحضيرات في الإبـــان".

وقاد يوفوفيتش فريق الصفاقسي في اربع مباريات رسمية، إذ حقق لقب كأس تونس بعد تغلبه على النجم الساحلي بركلات الترجيح (5 - 4).

ويحتل الصفاقسي الان المركز الرابع في الدوري التونسي برصيد ثلاث نقاط بعد مرور جولتين.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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