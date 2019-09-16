أوروبا: الوضع في السعودية لا يؤثر على أمن إمدادات النفط لدول الاتحاد

وقال متحدث باسم المفوضية، إنه "لا يوجد خطر متوقع، في ظل هذه الظروف، على أمن إمدادات النفط في الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن "جميع دول الاتحاد الأوروبي لديها احتياطيات من النفط الخام أو المنتجات البترولية، وحجمها حوالي 955 مليون برميل، أي ما يعادل 90 يومًا من الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي".وأضاف أن "المفوضية الأوروبية تراقب تأثير هذه الأحداث على أسعار النفط العالمية. المفوضية الأوروبية على اتصال مع دول الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة".

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من يوم السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

