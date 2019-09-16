رسمياً.. عبد العزيز بن تركي رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم

رياضة 2019-09-16 | 18:07 1,563 مشاهدة فاز الأمير عبد العزيز بن تركي آل فيصل برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية اليوم الإثنين في اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم اليوم. وكان يرأس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لكنه استقال من المنصب خلال الأشهر القليلة الماضية. وأقيم اليوم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم الـ 25 غير العادي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور أعضاء الجمعية العمومية.



يذكر أن عبد العزيز بن تركي يتولى منصب رئاسة هيئة

يذكر أن عبد العزيز بن تركي يتولى منصب رئاسة هيئة الرياضة السعودية كما أنه يرأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية. المحرر: محمد خليل

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