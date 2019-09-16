عبد المهدي وحمودي يبحثان التطورات السياسية في البلاد

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي التطورات السياسية في البلاد. وذكر بيان لمكتب حمودي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي استقبل، اليوم، رئيس مجلس الوزراء". وأضاف أن "الجانبين بحثا آخر التطورات السياسية في البلاد".

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