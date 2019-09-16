البرلمان ينهي قراءة مشروع قانون كلية القوة الجوية ويرفع جلسته ليوم غد

انهى مجلس النواب، الاثنين، قراءة مشروع قانون كلية القوة الجوية، فيما رفع جلسته ليوم غد.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى قراءة مشروع قانون كلية القوة الجوية، فيما رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الثانية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.