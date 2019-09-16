وزير النقل: عازمون على تنفيذ البرنامج الحكومي ونتطلع للانضمام لطريق الحرير

أكد وزير النقل عبد الله لعيبي، الاثنين، عزمه على تنفيذ البرنامج الحكومي، فيما أشار إلى تطلع العراق للانضمام إلى طريق الحرير.
وأشار وزير النقل بحسب البيان، إلى أن "اللجنة اجتماعها الثالث بالتزامن مع زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين الشعبية لغرض اتمام وانجاز العديد من الفقرات والمواضيع المشتركة بين البلدين بما يعود بالنفع على بلدنا".
وأوضح ان "الموقع الجغرافي للعراق يؤهله من ان يكون طريق لوصول البضائع الصينية الى أوروبا عبر الحزام البحري الممتد من الموانئ الصينية والموانئ الأسيوية المطلة على المحيط الهندي وبحر العرب ،والذي سيكون ميناء الفاو نقطة النهاية له، عوضاً عن القنوات الملاحية الاخرى، فالعراق يمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، ووجود موانئه في شمال الخليج العربي وحدوده الشمالية البرية مع الجارة تركيا تؤهله للوصل".
ودعا وزير النقل، إلى "عقد ورشة عمل مشتركة تجمع بين الجانب العراقي والجانب الصيني للوصول الى خارطة طريق واضحة بين الجانبين خلال الايام المقبلة".
وأعرب لعيبي، عن "تقديره إلى كافة الجهات من الوزارات المشتركة في اللجنة لسعيهم الجاد في انضمام العراق ضمن مبادرة طريق الحرير لما له من فائدة عظيمة في رفع مستوى الجانب الاقتصادي العراقي".
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