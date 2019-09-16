شوكوروف يعترف بتأثير النقص العددي على الشارقة في سوبر الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبّر الأوزبكي أوتابيك شوكوروف لاعب الشارقة عن سعادته بحصول فريقه على لقب سوبر كأس الخليج العربي، مشيرا إلى أن النقص العددي في صفوف "الملك" أثر سلبا على أدائه.

وكان الحسن صالح، لاعب الشارقة، حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 30 من المباراة بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو، عقب تدخله العنيف على عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي في إحدى الكرات المشتركة، ليلعب "الملك الشرجاوي" بعدها منقوصا.

وقال اللاعب، في تصريحات لـ"العين الرياضية": إن فريقه خاض مباراة صعبة أمام فريق كبير.

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وأضاف: "الشارقة فريق لا يتوقف عن العمل وبذل الجهد من أجل تحقيق الألقاب".

وأتم اللاعب تصريحاته قائلاً:" الآن نستطيع المنافسة على لقبنا بكل قوة".

يذكر أن الشارقة فاز 4-3 على شباب الأهلي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد آل مكتوم بالتعادل السلبي، ليتوج بطلا لكأس سوبر الخليج العربي، لأول مرة في عهد الاحتراف.