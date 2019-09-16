جهود فرنسية أوروبية لرفع اسم السودان من "قائمة الإرهاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، الإثنين، عن جهود تبذلها بلاده وعدد من الدول الأوروبية، لرفع اسم السودان من "قائمة الإرهاب".



وقال لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيرته السودانية أسماء عبدالله، بالخرطوم "نعمل مع شركائنا الأوروبيين على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".



وأشار وزير خارجية فرنسا إلى أن هناك "مرحلة جديدة من تاريخ السودان"، مشدداً على أن بلاده تساند وتدعم الخرطوم في المرحلة المقبلة.



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ولفت لودريان إلى أنه التقى عدداً من المسؤولين السودانيين، وتناولت مباحثاته التحديات الاقتصادية وسبل المساعدة في حلها.



ووصل في وقت سابق، اليوم الإثنين، جان-إيف لودريان إلى السودان، في أول زيارة من نوعها لوزير خارجية فرنسي إلى هذا البلد منذ أكثر من عشر سنوات.



وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يوماً واحداً، فيما يمر البلد العربي الأفريقي بمرحلة انتقالية للحكم المدني.

