حمدوك يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، الإثنين، دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، والذي نقل له تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.



وأكد حمدوك حرص الحكومة السودانية على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية بما يخدم مصلحة البلدين.



Advertisements

وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن السفير السعودي قدم خلال اللقاء دعوة قيادة المملكة العربية السعودية لرئيس الوزراء السوداني، موضحا أن حمدوك وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

وفي وقت سابق، رحبت المملكة العربية السعودية، بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.

وهنأت السعودية الشعب السوداني بهذه الخطوة المهمة، معتبرة أنها "تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبناءه"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.