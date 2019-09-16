لودريان بالسودان.. أول زيارة لوزير فرنسي منذ 10 سنوات

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الإثنين، إلى السودان في أول زيارة من نوعها لوزير خارجية فرنسيّ إلى هذا البلد منذ أكثر من عشر سنوات.

وتأتي زيارة لودريان التي تستمر يوما واحدا فيما يمر البلد العربي الأفريقي بمرحلة انتقالية للحكم المدني.

ويعقد لودريان خلال زيارته القصيرة للخرطوم مباحثات مع نظيرته أسماء محمد عبدالله، أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في السودان.

ويلتقي أيضا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، الذي يشرف على المرحلة الانتقالية في البلاد.



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ومن المقرر أن يجري مباحثات أيضا مع بعض قادة حركة الاحتجاج التي قادت التظاهرات التي أدت للإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثين عاما.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أنّ لودريان سيظهر دعم بلاده للمرحلة الانتقالية الجارية في السودان "والإرادة القوية للشعب السوداني من أجل التغيير الديمقراطي والسلام والعدالة".

كما سيؤكد دعم فرنسا لمواجهة أولويات السودان الرئيسية مثل إعادة بناء الاقتصاد المتداعي والتوصل لاتفاقات سلام مع حركات التمرد في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

والشهر الماضي، أدى أعضاء المجلس السيادي المشترك العسكري المدني اليمين لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول أدت أول حكومة سودانية بعد إطاحة البشير بقيادة حمدوك اليمين لتسيير الأعمال اليومية للبلاد.