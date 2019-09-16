قرقاش يلتقي وزيرا ألمانيا ومسؤولا بالخارجية البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، نيلس آنين وزير دولة في وزارة الخارجية الألمانية.



وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وسبل تعزيزها والتطورات الإقليمية والدولية.

كما أجرى قرقاش مع نيلس محادثات ثنائية حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ومنها التصعيد الحاصل في المنطقة، فضلا عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

على صعيد متصل عقد الدكتور أنور بن محمد قرقاش لقاء ثنائيا مع المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل توطيدها واستعرضا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية والدولية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.