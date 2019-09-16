جريفيث: هجوم أرامكو يزيد فرص اندلاع صراع بالمنطقة

قال المبعوث الأممي إلى اليمن ، الإثنين، إن الهجوم الذي تعرضت له منشأتا نفط في السعودية، السبت الماضي، يزيد من فرص اندلاع صراع بالمنطقة.

وأضاف جريفيث، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم على أرامكو، أنه ليس واضحا تماما من المسؤول عن الهجوم الذي يعتبر بالغ الخطورة، مؤكدا أن الهجوم على أرامكو يتجاوز حدود منطقة الخليج ويزيد من مخاطر حدوث انفجار إقليمي.

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم على معملي شركة أرامكو لم يكن من الأراضي اليمنية.

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وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن الهجوم الأخير على أرامكو السعودية فور الانتهاء منها.

وأكد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم الإرهابي إيرانية.

وفجر السبت، أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، فيما حمَّلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن الهجوم.