المعارضة الفنزويلية تعلن انهيار المحادثات مع الحكومة

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو انهيار المفاوضات مع الحكومة بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، بعد أكثر من خمسة اسابيع من انسحاب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من المحادثات.
وقال جوايدو في بيان: "لقد تخلى النظام الدكتاتوري للرئيس نيكولاس مادورو عن عملية المفاوضات متذرعا بحجج وهمية".
وأضاف: "بعد أكثر من أربعين يوما رفضوا خلالها مواصلة عملية التفاوض، نؤكد أن آلية بربادوس قد استنفدت".
وبدأت الحكومة والمعارضة، التي تطالب باستقالة الرئيس مادورو، المحادثات على جزيرة بربادوس في منطقة الكاريبي، في تموز/يوليو الماضي.
وعقدت المفاوضات بعد جولة من المحادثات في أوسلو خلال أيار/مايو الماضي.
وسحب مادورو الوفد الحكومي من المفاوضات في آب/أغسطس الماضي، واتهم المعارضة بتأييد العقوبات الأمريكية على البلاد.
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