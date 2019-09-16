بوتين ناقش الوضع في منطقة إدلب بسوريا مع أردوغان في أنقرة

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الوضع في محافظة إدلب السورية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين.
وسيجتمع زعماء تركيا وروسيا وإيران اليوم في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غرب سوريا بعد أن أدت هجمات شنتها القوات الحكومية إلى التهديد بتفاقم الاضطرابات في المنطقة ونزوح موجة جديدة من المهاجرين إلى أوروبا.
وتضم القمة المقررة في أنقرة دولا يتقاتل حلفاؤها في سوريا في الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من ثماني سنوات ومن المقرر أن تتركز على إدلب آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة الساعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
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