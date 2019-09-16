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الان تتابع المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة: إيران تتحمل مسؤولية “هجوم أرامكو” والان مع التفاصيل
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قالت كيلي كرافت، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، إن المعلومات الواردة بشأن الهجمات على منشأتي نفط في المملكة تشير إلى أن إيران هي المسؤولة.
وأكدت كرافت اليوم الاثنين، “أنه لا دليل على أن الهجمات جاءت من أراضي اليمن”، بحسب “رويترز”.
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