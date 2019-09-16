المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة: إيران تتحمل مسؤولية “هجوم أرامكو”

قالت كيلي كرافت، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، إن المعلومات الواردة بشأن الهجمات على منشأتي نفط في المملكة تشير إلى أن إيران هي المسؤولة.

وأكدت كرافت اليوم الاثنين، “أنه لا دليل على أن الهجمات جاءت من أراضي اليمن”، بحسب “رويترز”.