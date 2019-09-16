الان تتابع سقوط قذيفة هاون أطلقت من سوريا في الجزء المحتل من الجولان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 11 دقيقة - 7:23 م, 16 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 سقطت قذيفة هاون أطلقت من سوريا في الجزء المحتل من الجولان، قبل قليل، وفقا لنبأ عاجل نشرته قناة العربية.

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