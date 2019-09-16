الان تتابع تسجيل منسوب للبغدادي: عمليات داعش مستمرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 12 دقيقة - 7:21 م, 16 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 نشرت وكالة “رويترز” ، خبرا عن تداول تسجيل منسوب لزعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي يقول فيه إن العمليات اليومية مستمرة على جبهات مختلفة.

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