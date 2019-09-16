وزير الطاقة الأمريكي: إيران تتسبب في دمار هائل بالشرق الأوسط

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، إن إيران تتسبب في “دمار هائل” في الشرق الأوسط، لكنه أشار إلى أنه حتى الآن لا توجد إشارة إلى أن هناك حاجة إلى اللجوء إلى احتياطيات البترول العالمية الاستراتيجية للمساعدة على التكيف مع تراجع إمدادات النفط السعودية.

وأكد “بيرى”، أن الولايات المتحدة تحمل إيران المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف منشأة للنفط في السعودية.

Advertisements

وقال بيري إنه بناء على محادثة مع نظيره السعودي فإنه يمكن استعادة ثلث إنتاج المنشأة قبل نهاية ساعات العمل.

وصرح بيري لشبكة “سي إن بي سي”، مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلا إن السوق يوجد بها كمية كبيرة من النفط.

وتابع أنه لا يزال “من المبكر” السحب من الاحتياطي، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة، رفعت الولايات المتحدة إنتاجها من الغاز الصخري.

ووصف بيري إيران بأنها “جار مجنون”، وحث على تشكيل “تحالف من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط العاقلة للتعاون معا من أجل وقف الأنشطة الإيرانية الخبيثة”.