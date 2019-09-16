لوكوك: تصرفات جماعة الحوثي تعيق عمل المنظمات الإنسانية في اليمن

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
قال منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، لوكوك، إن ظروف عمل الوكالات الانسانية أسوأ مما كانت عليه في اليمن.
وأضاف، في كلمته بمجلس الأمن اليوم الإثنين، أيلول 16، 2019، أن جماعة الحوثي تقوم بتصرفات تعيق عمل المنظمات الإنسانية.
وأكد أن ظروف عمل الوكالات الانسانية في اليمن أسوأ مما كانت عليه.
ولفت المسئول الأممي إلى أن الملايين في جنوب اليمن بحاجة لمساعدة عاجلة.
وذكر أن السعودية والإمارات تنويان استكمال تمويل العمليات الإنسانية في اليمن.
وتابع لوكوك أن انهيار الاقتصاد اليمني العام الماضي جعل البلاد على حافة المجاعة.
وفي الجلسة، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم أرامكو يقوض عملية السلام في اليمن.
وأضاف: الهجمات على منشآت النفط السعودية تهدد بزجّ اليمن في أتون نار حرب إقليمية.
وأكد أن إنهاء الأزمة في #اليمن يعد ضرورة أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد هجمات أرامكو.
وذكر غريفيث، في كلمة أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، أيلول 16، 2019، أن المملكة العربية السعودية وسيط لا غنى عنه لحل الأزمة في جنوب اليمن.
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