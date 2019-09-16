شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تبحث وواشنطن تؤكد مسؤولية إيران عن الهجمات على السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة) قالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي اليوم (الإثنين) إن المعلومات الواردة بشأن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية «تشير إلى أن إيران هي المسؤولة» وإنه لا دليل على أن الهجمات جاءت من أراضي اليمن. وقالت أيضاً كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى المنظمة الدولية لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن: «ما زلنا نُقيم ما حدث ومن المسؤول عن الهجمات. وبمجرد تحققنا سنبحث مع شركائنا الخطوة التالية بطريقة مسؤولة».

قالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي اليوم (الإثنين) إن المعلومات الواردة بشأن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية «تشير إلى أن إيران هي المسؤولة» وإنه لا دليل على أن الهجمات جاءت من أراضي اليمن. وقالت أيضاً كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى المنظمة الدولية لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن: «ما زلنا نُقيم ما حدث ومن المسؤول عن الهجمات. وبمجرد تحققنا سنبحث مع شركائنا الخطوة التالية بطريقة مسؤولة».

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