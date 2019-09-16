شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية يزور السودان.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) يبدأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط غداً (الثلاثاء) بزيارة إلى السودان للقاء عدد من القيادات السودانية، في سياق الدعم الذي تقدمه الجامعة لجمهورية السودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية في أعقاب التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير يوم 17 أغسطس الماضي. وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم (الإثنين) أن زيارة أبو الغيط تأتي متابعة للزيارة التي كان قد قام بها للخرطوم في يونيو الماضي، وإيفاده لعدد من الوفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمؤازرة السودان في عملية التحول الديمقراطي التي يمر بها، ومشاركة الجامعة في التوقيع كشاهد على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

يبدأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط غداً (الثلاثاء) بزيارة إلى السودان للقاء عدد من القيادات السودانية، في سياق الدعم الذي تقدمه الجامعة لجمهورية السودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية في أعقاب التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير يوم 17 أغسطس الماضي. وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم (الإثنين) أن زيارة أبو الغيط تأتي متابعة للزيارة التي كان قد قام بها للخرطوم في يونيو الماضي، وإيفاده لعدد من الوفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمؤازرة السودان في عملية التحول الديمقراطي التي يمر بها، ومشاركة الجامعة في التوقيع كشاهد على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

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