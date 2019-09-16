شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يشكك بنفي إيران علاقتها بالهجوم على أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)
شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) في زعم إيران ألا علاقة لها بهجمات على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية مطلع الأسبوع، أسفرت عن خفض الإنتاج العالمي من الخام بنسبة 5%.
وكتب ترمب على «تويتر»: «تذكروا عندما أسقطت إيران طائرة مسيرة قائلة إنها كانت في مجالها الجوي بينما لم تكن الطائرة في الحقيقة على مقربة منه أبدا. تمسكوا بشدة بتلك القصة رغم علمهم بأنها كذبة كبيرة. والآن يقولون إنه لا علاقة لهم بالهجوم على السعودية.. سنرى».
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يشكك بنفي إيران علاقتها بالهجوم على أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.