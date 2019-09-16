شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يشكك بنفي إيران علاقتها بالهجوم على أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) في زعم إيران ألا علاقة لها بهجمات على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية مطلع الأسبوع، أسفرت عن خفض الإنتاج العالمي من الخام بنسبة 5%.

وكتب ترمب على «تويتر»: «تذكروا عندما أسقطت إيران طائرة مسيرة قائلة إنها كانت في مجالها الجوي بينما لم تكن الطائرة في الحقيقة على مقربة منه أبدا. تمسكوا بشدة بتلك القصة رغم علمهم بأنها كذبة كبيرة. والآن يقولون إنه لا علاقة لهم بالهجوم على السعودية.. سنرى».