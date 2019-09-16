شكرا لقرائتكم وول ستريت جورنال: أميركا أبلغت السعودية أن إيران مصدر الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أبلغت السعودية بأن إيران مصدر الهجوم على معملي أرامكو السبت.

وبحسب الصحفية، أكد مسؤولون أميركيون أن معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران كانت مصدر الهجوم على معملي بقيق وخريص في السعودية. وقد أبلغ المسؤولون الأميركيون السعودية بهذا الأمر.

وهذا الاستنتاج لم تعلن عنه واشنطن بشكل رسمي بعد.

وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية أكدوا لمسؤولين عراقيين أن الهجوم لم ينطلق من الأراضي العراقية. كما رفضت واشنطن زعم الحوثيين أنهم من أطلق هذا الهجوم.