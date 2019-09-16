صور فاضحة لـ«المقاول الهارب» داخل ملهى ليلي في إسبانيا.. ومغردون: أيقونة الثورة بصحيح

الموجز

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عددًا من الصور للمقاول الهارب محمد على، أثناء وجوده داخلى ملهى ليلى فى إسبانيا، بصحبة عدد من فتيات الليل.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تسخر من المقاول، الهارب محمد علي، ردًا على تعليقات المقاول الهارب والتي دعتهم للسخرية.

«المقاول الهارب»، اسم اعتلى مؤخرا محركات البحث بسبب مجموعة الفيديوهات التى أطلقها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تحمل كما كبيرا من الإدعاءات والأكاذيب والأقاويل المرسلة غير مستندة على أى أسانيد أو حقائق والمسيئة للدولة المصرية وجيشها.

وحظيت الصور والفيديووهات بالعديد من التعليقات الساخرة من حال محمد على، والمفارقة بين حديثه عن الفقراء والحياة التى يعيشها.

Advertisements

وغردت مني قائلة: « وده بقى أيقونة الثورة و مفجر الثورة.. يا ترى الشعار هيكون ايه؟».

ونشر مصطفي السيد فيديو لمحمد على برفقة فتاة إسبانية قائلًا: «اتفرجوا علي المناضل اللي بينادي بحق الغلابه الباشا مقضيها عايز يولع في البلد وهو مقضيها بره نسوان وخمره وعربده هو ده اللي الإخوان الخرفان فرحانين به الحرامي اللي سرق فلوس اولاد اخوه اليتامى».

وكتب أبو سويلم المصري قائلًا: «هتعملوا معايا ثورة .. ولا مش هتعملوا، عشان اشوف حد تانى يعمل معايا».