هاشتاج « #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي» يتصدر «تويتر».. ومغردون: رجل أجبر العالم على احترام مصر

الموجز

تصدر هاشتاج « #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لإعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة كل الشائعات التى تواجه بعض مؤسسات الدولة

ودون حساب يحمل اسم عمر سليمان قائلًا: « كان الدينار العراقي بـ ٣ دولار ! فخان من خان، وباع من باع، واشاع من اشاع، وحرض من حرض، فانكسر الجيش العراقي بانكسار الجيش. سقط كل شئ بالعراق، فانهار الاقتصاد العراقيفاصبح الدولار يساوي ١١٩٠ دينار عراقي».

كما نشر حساب آخر يحمل رمز حرف ss مكرر لصور للمقاول الهارب محمد على قائلة: « قائد الثورة وهو بيجاهد وينصر الغلابة من اسبانيا، وبفلوسنا اللي سرقها وهرب وعايزنا احنا نخربها بايدينا، وموت ياشعب واولعي يا بلد المهم هو في الحلاوة».

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كما كتب خالد سليم قائلا: « يارب احفظ مصر أم الدنيا #هنكمل_مشوارنا_معاك_ياسيسي».

كما غرد آخر تحت ساميح يوسف قائلًا: «رجل أجبر العالم على احترام مصر وإعاد لها مكانتها.. تحيا مصر».

وكتب أبو سويلم المصري قائلًا: « الخرفان وقطر وتركيا وبريطانيا اللى سايب شبابه والى سايب جيشه فى سوريا واللى سايب البريكست ومفضيين نفسهمخايفين على مصلحتنا للدرجة دى .. ده احنا مهمين اوى».