أردوغان: نسعى إلى تفادي أزمة إنسانية بسبب الوضع في إدلب

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى انه خلال العامين الماضيين كانت هناك مساعٍ كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، وما زلنا نسعى إلى وضع حد جذري للأزمة والحفاظ على أراضي سوريا.
ولفت اردوغان عقب القمة الثلاثية بين الرئيس التركي ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في العاصمة التركية أنقرة، الى اننا "ركزنا خلال اجتماعنا على الأزمة في إدلب وشرق الفرات، وإيجاد حلول جذرية للاجئين"، واوضح ان "عمليات شرق الفرات وغصن الزيتون هدفها محاربة التنظيمات الإرهابية".
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