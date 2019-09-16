أردوغان: نسعى إلى تفادي أزمة إنسانية بسبب الوضع في إدلب

اشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ الى انه خلال العامين الماضيين كانت هناك مساعٍ كبيرة لتحقيق ​الأمن​ والاستقرار في ​سوريا​، وما زلنا نسعى إلى وضع حد جذري للأزمة والحفاظ على أراضي سوريا.

ولفت ​اردوغان​ عقب القمة الثلاثية بين الرئيس التركي ونظيريه الروسي ​فلاديمير بوتين​ والإيراني ​حسن روحاني​ في العاصمة التركية ​أنقرة​، الى اننا "ركزنا خلال اجتماعنا على الأزمة في إدلب وشرق ​الفرات​، وإيجاد حلول جذرية للاجئين"، واوضح ان "عمليات شرق الفرات وغصن الزيتون هدفها محاربة التنظيمات الإرهابية".