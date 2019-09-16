غريفيث: لم يتضح تماما بعد من هاجم منشآت "أرامكو"

لفت مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث إلى انه "لم يتضح بعد بشكل تام المسؤول عن الهجوم الذي تعرضت له يوم السبت منشآت نفطية في السعودية"، مشيراً إلى ان "هذا الهجوم زاد من احتمالات وفرص اندلاع صراع مسلح في المنطقة".
وأكد أن "إعلان "أنصار الله" مسؤوليتهم عن هذا الهجوم، يعد بحد ذاته، أمرا سيئا بما فيه الكفاية"، مشدداً على أن "هذه الواقعة بالغة الخطورة تزيد بشكل كبير من فرص اندلاع صراع في المنطقة".
وتعرضت السعودية، في 14 أيلول، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.
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