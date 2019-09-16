المالكي: التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو مصدرها إيران

اتهم المتحدث باسم ​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​، تركي المالكي، ​إيران​ بـ"الوقوف وراء هجمات شركة "​أرامكو​"، قائلا "إن جماعة "أنصار" الله الحوثية مجرد أدوات في يد ​الحرس الثوري الإيراني​"، مشيراً إلى أن "إطلاق الطائرات المسيرة الحوثية لم يكن ​اليمن​"، مؤكدا أن "التحقيقات جارية للكشف عن مصدر إطلاقها".

وأكد أن "الطائرات الحوثية المسيرة، هي طائرات إيرانية الصنع من طراز "أبابيل"، مشيراً إلى أن "الجماعة مستمرة باستهداف المناطق المدنية باستخدام ​الصواريخ​ الباليستية والطائرات المسيرة، متهما جماعة "​أنصار الله​" بمواصلة انتهاك اتفاق الحديدة".