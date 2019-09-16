اتهم المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، تركي المالكي، إيران بـ"الوقوف وراء هجمات شركة "أرامكو"، قائلا "إن جماعة "أنصار" الله الحوثية مجرد أدوات في يد الحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى أن "إطلاق الطائرات المسيرة الحوثية لم يكن اليمن"، مؤكدا أن "التحقيقات جارية للكشف عن مصدر إطلاقها".
وأكد أن "الطائرات الحوثية المسيرة، هي طائرات إيرانية الصنع من طراز "أبابيل"، مشيراً إلى أن "الجماعة مستمرة باستهداف المناطق المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، متهما جماعة "أنصار الله" بمواصلة انتهاك اتفاق الحديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي: التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو مصدرها إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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