دان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن "الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة "​أرامكو​" النفطية في ​السعودية​ قبل يومين"، مطالباً بـ"إيقاف الحروب والصراعات إلى جانب تكاتف الجهود لتحقيق ​الأمن​ الجماعي المشترك في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية القطري دان الهجمات على منشآت "أرامكو" النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.