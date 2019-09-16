يديعوت أحرنوت: إعلان نتانياهو ضم غور الأردن مسرحية ونزوة سياسية

كشفت صحيفة صحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية عن "مواقف سابقة لرئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، بشأن منطقة غور ​الأردن​ الذي أعلن نيته ضمها بعد فوزه في ​انتخابات​ الكنيست التي ستجري الثلاثاء"، موضحةً أن "غضب قادة جهاز الأمن في إسرائيل بشأن إعلان نتانياهو عن نيته ضم غور الأردن، لأن مثل هذا الإعلان، يفترض بحث آثاره بشكل جدي مسبقا".

ونوهت إلى أنه "عندما يكون هناك تخوف من ردود فعل سياسية أو في المجال الأمني، فثمة حاجة إلى الاستعداد، وهذا لم يحصل"، معتبرة أن "إعلان نتانياهو، كان نزوة سياسية"، مشيراً إلى انه "مرة أخرى يداس على المصلحة الإسرائيلية لصالح حيلة انتخابية"، قائلة "حزب "الليكود" أصر بنفسه أن يثبت بأن إعلان الضم هو حزبي، فقد ترافق الإعلان وبث الدعاية التي اتهمت بني غانتس بالاستعداد للتنازل عن غور الأردن".