روحاني يؤكد إحراز تقدم جيد في تنمية التعاون الدفاعي الإيراني التركي

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن "إيران وتركيا لديهما تطابق في وجهات النظر على صعيد مكافحة الارهاب"، مشيراً إلى أنه "لحسن الحظ تم إحراز تقدم جيد على صعيد تنمية وتوسيع التعاون الدفاعي بين البلدين كما ان هناك ارضيات مناسبة لتطوير التعاون ونقل التجارب والخبرات".
وخلال لقائه نظيره التركي رجب طيب اردوغان، أشاد روحاني بـ"حسن ضيافة تركيا حكومة وشعبا للقمة الثلاثية حول سوريا"، معربا عن أمله في "ان تكون الزيارة مدعاة خير لشعبي البلدين والمنطقة ولاسيما فيما يتعلق بمصالح الشعب السوري".
ولفت إلى "التعاون بين البلدين"، مؤكداً ان "توسيع التعاون التجاري بين الجانبين باستخدام العملة الوطنية من شانه النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين طهران وأنقرة"، مشيراً إلى أن "إيران ترحب بمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص التركي في تنفيذ المشاريع المشتركة".
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