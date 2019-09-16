خارجية عمان تأسف للهجوم على منشأتي النفط بالسعودية

عبرت ​وزارة الخارجية​ العُمانية عن أسفها بشأن الهجوم على منشأتي ​النفط​ ب​السعودية​، معتبرة ان "لا جدوى من التصعيد".

وكانت جماعة انصار الله في اليمن، قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات استهدفت شركة أرامكو السعودية العملاقة لإنتاج النفط، وقالت إنها استخدمت 10 طائرات مسيرة. وحذرت من المزيد من الهجمات.

وفي السابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهوزية بلاده للرد عسكريا على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، لكنه ربط ذلك بحصول واشنطن على معلومات من الرياض بشأن من تعتقد أنه مسؤول عن الهجوم.