روحاني: لضرورة احترام سيادة سوريا وعدم التدخل الخارجي بشؤونها

شدد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ على "ضرورة احترام سيادة ​سوريا​ وعدم التدخل الخارجي بشؤونها"، مشيراً إلى أن "​إيران​ طالما دعمت الحوار بين ​الحكومة السورية​ والشعب بكافة أطيافه". وخلال ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ والروسي ​فلاديمير بوتين​، اعتبر روحاين أن "التواجد الأميركي على ​الأراضي السورية​ يهدد سيادتها".

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