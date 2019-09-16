الامم المتحدة تصوت على مبادرة الرئيس عون بانشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار بلبنان

صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً على مبادرة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بانشاء اكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار في ​لبنان​.

وكانت مراسلة "النشرة" في نيويورك سمر نادر قد أفادت يوم الجمعة الماضي بأن "الجمعية العامة للامم المتحدة ستصوت الاثنين على طلب لبنان لانشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في بيروت".

وأعربت الجمعية العام للامم المتحدة في مشروع القرار عن تقديرها لما يبزله رئيس الجمهورية ميشال عون من جهود لتعزيز دور لبنان باعتباره مركزا للحوار والتنوع لا سيما من خلال مبادرته الرامية إلى انشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".