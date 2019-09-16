- 1/3
- 2/3
- 3/3
صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً على مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون بانشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار في لبنان.
وكانت مراسلة "النشرة" في نيويورك سمر نادر قد أفادت يوم الجمعة الماضي بأن "الجمعية العامة للامم المتحدة ستصوت الاثنين على طلب لبنان لانشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في بيروت".
وأعربت الجمعية العام للامم المتحدة في مشروع القرار عن تقديرها لما يبزله رئيس الجمهورية ميشال عون من جهود لتعزيز دور لبنان باعتباره مركزا للحوار والتنوع لا سيما من خلال مبادرته الرامية إلى انشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".
كانت هذه تفاصيل خبر الامم المتحدة تصوت على مبادرة الرئيس عون بانشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.