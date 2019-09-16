Moody's: الهجمات على منشآت نفطية سعودية سيكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني

ذكرت وكالة "Moody's" للتصنيف الائتماني إن هجمات الطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية في مطلع الأسبوع سيكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني، وإن تعطل الإنتاج "كبير"، مضيفةً أنها تتوقع تأثيراً محدوداً على الأجل الطويل.

واوضح ريحان أكبر نائب رئيس "Moody's" اننا "لا نتوقع أن يترك ذلك تأثيراً طويل الأجل على المركز المالي ل​أرامكو​ ​السعودية​، نظراً لميزانيتها العمومية المتينة والاحتياطيات القوية لديها". وتابع "رغم ذلك، سلط هذا الحدث ​الضوء​ على الروابط الائتمانية بين الشركة والمملكة من حيث التركيز الجغرافي، والأكثر أهمية الانكشاف على المخاطر جيوسياسية".

وتحظى السعودية بتصنيف طويل الأجل من ​موديز​ عند "A1".

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