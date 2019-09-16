بوتين: العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء

أكد الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​ في ختام اجتماعه مع نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​، في العاصمة التركية ​أنقرة​ أن "العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء"، مشددا على "ضرورة عملها مستقبلا بشكل مستقل وبلا ضغوط خارجية".

وجاء ذلك في ختام اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، حيث تمت مناقشة ​الأزمة السورية​ وغيرها من القضايا المهمة.