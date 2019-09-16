الراعي استقبل رئيس المجلس الاقتصادي الفرنسي وعربيد

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في ​بكركي​، رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ والبيئي الفرنسي باتريك برناسكوني وعقيلته يرافقهما رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ​شارل عربيد​، والمستشار الديبلوماسي مايكل كريستوف، في زيارة تم فيها التشديد على ضرورة تفعيل العجلة الإقتصادية في لبنان عن طريق تطبيق الإصلاحات المطلوبة لأن "عامل الوقت بات يهدد اي تقدم ممكن في هذا المجال"

وتحدث برناسكوني بعد اللقاء وقال: "لقائي بصاحب الغبطة اليوم يندرج في اطار اللقاءات الإدارية التي نظمها رئيس المجلس الإقتصادي اللبناني شارل عربيد. انه لقاء اخوي يجسد العلاقة التاريخية والمميزة التي ربطت لبنان بفرنسا، كما ان هذه الزيارة تعبر عن ارادة بتطبيق اصلاحات في البلد يعنى بها المجتمع المدني بجمعياته ايضا، اضافة الى المواطنين لكي نتجنب الصعوبات التي يمكن مواجهاتها من خلال اتخاذ بعض القرارات". اضاف: "لطالما وجدت حلول على مر العصور للصعوبات الإقتصادية. وما من بلد اليوم لا يواجه صعوبات اجتماعية وسياسية واقتصادية. ولبنان يواجه بدوره صعوبات كبيرة طابعها استثنائي ولكنني على يقين ان المواطنين سيتمكنون من ايجاد حلول قد تكون معقدة احيانا ولكنها ستؤدي الى نتائج جيدة وذلك من خلال العمل على تطبيق مشروع "سيدر" الذي يساعد لبنان على ايجاد طرق الازدهار والنمو".

وختم برناسكوني:"تشرفت بلقاء غبطة البطريرك للتحدث عن المجتمع المدني ودوره في لبنان وعلاقاته مع السياسة. تبادلنا نقاطا حول هذا الموضوع وحول الصعوبات التي يواجهها لبنان والحلول التي نتصورها لإيجاد حل لهذه الصعوبات. اسئلة كثيرة طرحت يلزمها الكثير من العمل ولا سيما حول مشروع "سيدر" الذي لا بد من انطلاقه. وبالتالي يجب تطبيق الإصلاحات بثقة مطلقة وهذا من اجل مصلحة البلد".