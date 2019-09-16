اشار المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في بيان، الى انه "ورد خطأ في كلمة معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في ورشة العمل حول تطوير احصاءات النقل في ​الاسكوا​ قبل ظهر اليوم، أن نسبة سقوط ضحايا ​حوادث السير​ زادت بنسبة 37 في المئة، فيما الصحيح هو ان نسبة الضحايا بين 2017 و2018 انخفضت بنسبة 3,2 في المئة، فيما زادت نسبة حوادث السير 15,8 في المئة فاقتضى التصحيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: نسبة الضحايا بين 2017 و2018 انخفضت بنسبة 3,2% فيما زادت نسبة حوادث السير 15,8% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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