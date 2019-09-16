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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة سحر سامر الريس لبنانية الجنسية والتي غادرت منزل ذويها في مخيم برج البراجنة، بتاريخ 14/9/2019، متوجهةً لبيع عبوات المياه على امتداد طريق المطار،ولم تَعُد حتى تاريخه".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصالبفصيلة برج البراجنةعلى الرقم466383/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات، تمهيداً لإعادتها الى عائلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن تعمم صورة مفقودة خرجت من منزلها في مخيم برج البراجنة ولم تعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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