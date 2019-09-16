قوى الامن تعمم صورة مفقودة خرجت من منزلها في مخيم برج البراجنة ولم تعد

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة سحر سامر الريس لبنانية الجنسية والتي غادرت منزل ذويها في ​مخيم برج البراجنة​، بتاريخ 14/9/2019، متوجهةً لبيع عبوات ​المياه​ على امتداد طريق المطار،ولم تَعُد حتى تاريخه".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصالبفصيلة برج البراجنةعلى الرقم466383/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات، تمهيداً لإعادتها الى عائلتها.